中国三安光电证实就收购事宜初步接触德国欧司朗

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透上海/柏林10月10日 - 中国芯片生产商三安光电(600703.SS)周一证实，该公司已在“初步接触”德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)。此前有关三安光电有意收购欧司朗的报导推高了后者的股价。
欧司朗正在将业务重点从灯泡生产转向照明技术，出售灯具部门并投资10亿欧元(11.2亿美元)在马来西亚新建一家工厂，生产LED照明灯所用芯片，也因此成为三安光电等芯片厂商的潜在收购目标。
欧司朗市值高达60亿欧元(67亿美元)，三安光电若真的发动收购，将成为中国企业拟收购的最大一家德国公司。中国正力争在数年内成为科技领先国家。
中资企业的一连串收购行动引发德国某些方面的不安，也促使德国政府给予密切关注。
“公司目前就一项潜在的收购交易或合作事项，与欧司朗相关方进行了初步接触，双方仅有一次会面。”三安光电在上海证券交易所发布的声明称。
“截至目前，我们没有进行过关于范围或价格等交易条款的谈判，也没有签订具有约束性的文件。”
欧司朗股价盘初一度大涨2.8%，但在三安光电称只有与欧司朗就可能的收购或合作协议有过一次面对面会谈后，股价转为下跌。
欧司朗股价终场为下跌1.58%。
巴克莱资本商品分析师在报告中表示，“欧司朗吸引人之处想必就是LED知识产权(IP)交叉授权，而(三安光电)将只能透过收购多数股权来取得。”
“这些IP权将让三安光电得以合法地在中国以外出售其芯片，而这是目前其无法做的事。”
欧司朗的潜在收购者，可以买下西门子(SIEGn.DE)所持有的17.5%欧司朗股权，作为收购全部公司的敲门砖。西门子并不认同欧司朗转变策略、向LED芯片大举投资。
一位熟悉这两家公司的人士对路透表示，在欧司朗在11月宣布其最新以LED为主的策略之前，西门子已接近向一家中国买家出售其持股。
一位消息人士周五对路透称，因此，西门子对于向中国买家售股极为谨慎，将更有可能等待向股东公开发售。
欧司朗和西门子均不愿置评。(完)
(编译 郑茵/戴素萍 审校 李婷仪/张涛)
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