俄罗斯外长称西方制裁行为非法

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周五表示，国际上针对克里米亚危机对俄罗斯官员和商界人士实施制裁的行为“绝对非法”，并在俄罗斯与西方之间设立人为障碍。
拉夫罗夫是在杜马上议院发表上述言论的。他还敦促议会批准总统普京周二签署的条约，以将克里米亚并入俄罗斯。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。