俄罗斯外长称西方制裁行为非法

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周五表示，国际上针对克里米亚危机对俄罗斯官员和商界人士实施制裁的行为“绝对非法”，并在俄罗斯与西方之间设立人为障碍。

拉夫罗夫是在杜马上议院发表上述言论的。他还敦促议会批准总统普京周二签署的条约，以将克里米亚并入俄罗斯。(完)