《信报》：油价禁运升 反噬欧美经济

（2月23日社评）

国际原子能机构代表团被拒进入伊朗军事基地检查,到访3日无功而还,昨天离开伊朗.与此同时,於上周宣布停止向英法供应石油後,伊朗再威胁扩大对欧盟的”断供”范围,令国际油价升上9个月新高後继续 升,北海布兰特石油期货每桶突破120美元水平,令欧美经济复苏抹上多一层阴影.

前天伦敦举行”国际石油周”(International Petroleum Week),业界的会精英和与政府官员齐齐发出警告,表示伊朗危机令油价居高难下.跨国石油贸易集团Vitol行政总裁泰勒(Ian Taylor)接受”金融时报”访问时更预测,原油价格每桶今年大有可能升上150美元水平.照形势观察,奥巴马发动的金融制裁,通过打断伊朗石油出口的经济生命线对之施以挫伤,逼令其就范放弃核计划,效果未现,反而油价 升已为欧美经济复苏平添不确定性变数.若形势不利,伊朗把”断油”范围扩至德国、意大利和西班牙等国,虽然欧洲委员会表示,欧盟有120天石油储备,不致陷入短缺危机,但此举对市场心理产生的冲击,难免祸及对欧洲经济前景的忧虑.目前伊朗日均出口石油约250万桶,其中70%输往亚洲,20%输往欧洲.

照欧盟能源严重依赖进口的情况看,包括补充断供缺口及价格上升付出的额外成本,以当前经济陷於衰退边缘的敏感状况衡量,油价 升破坏力的”可容忍程度”看来也很脆弱.目前,美国经济复苏步伐虽呈现回稳之势,就业市场陆续改善,为奥巴马竞逐连任提供利好因素空间.1月失业率跌至8.3%;制造业和服务业活动指数有所改善,但占GDP逾70%的消费,表现却阴晴不定,1月零售额仅较前增长0.4%.若油价走高,势必对经济复苏之势带来倒退压力.据估计,汽油价格上升1美仙,家庭能源支出将增加约14亿美元,抑制其他消费品的开支.如今美伊的博弈令石油市场动荡难定,油价 升之势反过来冲击欧美经济复苏步伐.经济威慑的力度随着互害深化而升高,但也”鼓励”了伊朗可以更强硬手段反击欧美,剧化了战争”擦枪走火”的风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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