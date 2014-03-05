《热点透视》冻结俄罗斯官员资产以示惩罚根本是空谈

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Pierre Briancon

路透伦敦3月4日 -冻结俄罗斯官员在西方国家的资产，让俄为军事占领克里米亚付出代价--这个主意看起来的确大义凛然、理直气壮、精明周到。但美国和欧洲如果真的决定对俄实施经济制裁时，他们将要面对现实。冻结资产实施起来很难做到合法公平，还可能适得其反。它会让人偏离真正的问题：俄罗斯的钱固然名声不好，但伦敦金融城和西方银行界长期以来却对它张开双臂。

主要问题在于该惩罚谁。根据西方国家政府和投资者理所当然地呼吁俄罗斯采取的那种法律制度，不存在集体犯罪这回事。乌克兰最近却出现了这样的问题。像瑞士等国那样，冻结乌前总统亚努科维奇及其直系亲属的财产是一码事，而在总是做墙头草的乌克兰寡头中，该向哪位兴师问罪，则是另外一码事。

克里米亚危机后，有人建议冻结俄政府官员的海外资产，目标直指那些批准普京对乌克兰用兵的内阁部长和议员。但由于普京明令禁止部长级官员和公务员持有海外资产，他们的大部分资金都拿公司作为幌子。追查这些资产需要高水平的金融取证手段，并会惹来漫长的官司缠住。

最后一点，不由分说地冻结资产会招致报复，并连带严重殃及那些在俄罗斯有大量业务的企业。

真正的问题不是如何冻结资金，而是为什么一开始就要这么做。过去20年来，欧洲的银行孜孜追求俄罗斯人的财富，基本上都不太过问它们的来源，管它是贪污来的，还是掠夺资源赚来的。监管机关和领导人可以督促银行更加严格地对待疑似洗钱行为和其它违法行为。尤其在英国，这样做将提高金融和法律体系的诚信度，并斩断伦敦与莫斯科的相互依赖关系。反过来看，要是俄罗斯下次再耍赖，欧洲会有更多行动自由。那才是打击俄罗斯的正确切入点。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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