梅德韦杰夫称西方制裁正在考验俄罗斯国力

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一对俄罗斯执政党--统一俄罗斯(United Russia)党成员表示，俄罗斯实力正经受西方制裁的考验，必须冷静应对。
“当我们的一些伙伴国--如果他们还能被称为伙伴国的话--采取制裁和各种威胁，考验俄罗斯的国力之时，重要的是，不被所谓轻松的解决方式诱惑，而能保持我们社会及国家的民主进程持续发展，”梅德韦杰夫在一次电视讲话中称。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。