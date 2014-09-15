梅德韦杰夫称西方制裁正在考验俄罗斯国力

“当我们的一些伙伴国--如果他们还能被称为伙伴国的话--采取制裁和各种威胁，考验俄罗斯的国力之时，重要的是，不被所谓轻松的解决方式诱惑，而能保持我们社会及国家的民主进程持续发展，”梅德韦杰夫在一次电视讲话中称。(完)