桑德斯承诺将帮助希拉里击败特朗普 但尚未正式退选

美国民主党总统参选人桑德斯周四表示将与希拉里合作，以击败共和党推定总统候选人特朗普，但桑德斯尚未正式退选。桑德斯对拥护者作在线演讲时，并未为希拉里背书。但他表示：“未来五个月，我们的主要政治任务就是确保特朗普失败，而且是惨败，我个人打算很快就开始在这个过程中发挥作用。”路透