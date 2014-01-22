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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 07:38 BJT

美股业绩： SanDisk第四季营收和获利均超华尔街预期

路透旧金山1月22日 - 记忆体芯片生产商SanDisk 周三公布其第四季获利和营收均超预估，因固态硬盘提振了对公司芯片的需求。

SanDisk是智能手机、相机和其他移动设备的芯片提供商，该公司在自有品牌的固态硬盘中增加了NAND芯片的使用。

虽然固态硬盘比机械硬盘更为昂贵，但其效率更高，受到了数据中心和消费类笔记本用户的日益青睐。

SanDisk公布，第四季营收为17.3亿美元，较上年同期增长12%。据汤森路透I/B/E/S，分析师先前预估均值为17.03亿美元。

净利为3.38亿美元，或每股1.45美元，上年同期分别为2.14亿和0.87美元。

扣除一次性项目后，每股盈余(EPS)1.71美元，高于分析师预估的1.58美元。

SanDisk股价盘后上涨0.40%，常规交易时段收高0.42%至72.19美元。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
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