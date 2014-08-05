桑德拉·布洛克问鼎福布斯好莱坞女星收入榜

路透纽约8月4日 - 《福布斯》杂志周一称，奥斯卡影后桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）是好莱坞收入最高的女演员，12个月里预计收入达5,100万美元；詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）和詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）名列第二和第三。

50岁的布洛克去年在影片《地心引力》中出演，该片获得了七项奥斯卡奖，全球票房超过7.16亿美元，阿方索·卡隆（Alfonso Cuaron）凭借该片获得奥斯卡最佳导演奖。

布洛克2010年凭借影片《弱点》（The Blind Side）获得奥斯卡最佳女演员奖。她在2013年6月至2014年6月期间的收入问鼎福布斯好莱坞女演员收入榜，之前一年排名第七。

“《地心引力》影星布洛克今年没有获得奥斯卡最佳女演员奖，但她赚到了很多钱。”福布斯网站（Forbes.com）称。

23岁的劳伦斯出演了影片《饥饿游戏》，连续两年收入排名第二，预计收入为3,400万美元。安妮斯顿则从第四名升至第三名，预计收入为3,100万美元。

41岁的格温妮斯·帕特洛（Gwyneth Paltrow）和39岁的安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）分列第四和第五，预计收入分别为1,900万美元和1,800万美元。朱莉去年在该榜单上位于榜首。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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