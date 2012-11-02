美国零售商称11月销售或因桑迪受损

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* Costco,Nordstrom,和Rite Aid称,风暴可能影响11月销售
* ICSC仍预计11月同店销售增长4.5-5.5%
* 零售商10月同店销售好於预期
路透11月1日电---美国数家零售商预计,本周袭击美国东海岸的风暴将损及11月需求,整体假期购物季销售情况仍将像此前预期的那样显示经济缓慢增长.
Costco Wholesale(COST.O),Nordstrom(JWN.N)和Rite Aid(RAD.N)周四都表示,11月销售可能受到影响,因飓风桑迪导致店面关闭.这是美国遇到过的最大风暴之一.
不过Costco表示影响将很小.
参阅10月销售图表,请点击(link.reuters.com/byh73t).
行业观察人士也认为风暴导致销售大幅下滑的可能性不大.
"11月销量非常大,最後几周将非常可观,所以如果在那之前开始正常营业,就没有问题,"零售咨询公司Neev Capital的Rahul Sharma称.
对於大多数零售商来说,桑迪的冲击将主要体现在11月销售期,因此鲜有人称这场风暴对他们10月的销售带来影响.
"11月将会受到影响,但我认为影响将很小,"咨询公司AlixPartners的零售业务主管Tom Clarke表示.该公司仍预期假日季节的销售增长3.5-4%.
美国国际购物中心协会(ICSC)首席分析师Michael Niemira表示,该协会亦维持其假期销售预估.
Niemira称ICSC预计,扣除药房的同店销售11月将增长4.5%-5.5%.而10月是上升5%.
汤森路透I/B/E/S追踪的17家连锁店10月同店销售增长4.7%,分析师预计为增长4.3%.
10月对零售销售来说通常是清淡的月份,此时返校季已经结束,而假期购物狂潮即将来临.
**假期预算料不受影响**
分析师表示,那些在桑迪来临前储备生活必需品的消费者不会削减其假期预算.
"我认为(桑迪)将不会对(购物者的)假期支出造成什麽影响,"NPD Group的首席产业分析师Marshal Cohen说.
Cohen表示,许多人离开受飓风影响地区,暂时居住在其它地方,因此他们并未大量采购.
"维修预算将会影响一部分支出,但我仍然认为这类消费者在全国范围内只占很小比例,"他补充说.
同店销售数据只是初步反映了美国大型连锁店的整体销售情况.包括家得宝(HD.N)、Lowe's Cos(LOW.N)及沃尔玛(WMT.N)在内的许多零售商的销售情况可能在桑迪来临前获得提振,但他们并不公布月度业绩.食品杂货店也是如此,消费者在飓风袭击前几天从那里购买了水及不易腐败的食品.(完)
--编译 王丽鑫/王翔琼/王兴亚;审校 郑茵/张涛
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