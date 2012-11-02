美国零售商称11月销售或因桑迪受损

* Costco,Nordstrom,和Rite Aid称,风暴可能影响11月销售

* ICSC仍预计11月同店销售增长4.5-5.5%

* 零售商10月同店销售好於预期

路透11月1日电---美国数家零售商预计,本周袭击美国东海岸的风暴将损及11月需求,整体假期购物季销售情况仍将像此前预期的那样显示经济缓慢增长.

Costco Wholesale(COST.O),Nordstrom(JWN.N)和Rite Aid(RAD.N)周四都表示,11月销售可能受到影响,因飓风桑迪导致店面关闭.这是美国遇到过的最大风暴之一.

不过Costco表示影响将很小.

参阅10月销售图表,请点击(link.reuters.com/byh73t).

行业观察人士也认为风暴导致销售大幅下滑的可能性不大.

"11月销量非常大,最後几周将非常可观,所以如果在那之前开始正常营业,就没有问题,"零售咨询公司Neev Capital的Rahul Sharma称.

对於大多数零售商来说,桑迪的冲击将主要体现在11月销售期,因此鲜有人称这场风暴对他们10月的销售带来影响.

"11月将会受到影响,但我认为影响将很小,"咨询公司AlixPartners的零售业务主管Tom Clarke表示.该公司仍预期假日季节的销售增长3.5-4%.

美国国际购物中心协会(ICSC)首席分析师Michael Niemira表示,该协会亦维持其假期销售预估.

Niemira称ICSC预计,扣除药房的同店销售11月将增长4.5%-5.5%.而10月是上升5%.

汤森路透I/B/E/S追踪的17家连锁店10月同店销售增长4.7%,分析师预计为增长4.3%.

10月对零售销售来说通常是清淡的月份,此时返校季已经结束,而假期购物狂潮即将来临.

**假期预算料不受影响**

分析师表示,那些在桑迪来临前储备生活必需品的消费者不会削减其假期预算.

"我认为(桑迪)将不会对(购物者的)假期支出造成什麽影响,"NPD Group的首席产业分析师Marshal Cohen说.

Cohen表示,许多人离开受飓风影响地区,暂时居住在其它地方,因此他们并未大量采购.

"维修预算将会影响一部分支出,但我仍然认为这类消费者在全国范围内只占很小比例,"他补充说.

同店销售数据只是初步反映了美国大型连锁店的整体销售情况.包括家得宝(HD.N)、Lowe's Cos(LOW.N)及沃尔玛(WMT.N)在内的许多零售商的销售情况可能在桑迪来临前获得提振,但他们并不公布月度业绩.食品杂货店也是如此,消费者在飓风袭击前几天从那里购买了水及不易腐败的食品.(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼/王兴亚;审校 郑茵/张涛

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