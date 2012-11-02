飓风突袭美国大陆 汽车大厂10月销量普遍低于预期

* 美国10月汽车销量增长7%,为2007年以来10月的最高销量

* 桑迪导致产业销量损失2-3万辆

* 产业可能在11-12月弥补这些销量

* 福特汽车与通用汽车股价均上涨约1%

路透底特律11月1日电---超级风暴桑迪(Sandy)导致美国10月汽车销量低於预期,但产业高层仍预期随着房屋市场不断改善,第四季汽车销售将表现强劲.

虽然通用汽车(GM.N)与克莱斯勒都创出了2007-09年金融危机以来的最高10月销量水平,但袭击美国东岸的强烈风暴导致销量损失约3万辆.

"显然,这场风暴对汽车销量的影响大於预期,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak表示,"这个月也许不如我们先前预期的那样亮丽,但我仍认为这样的销售情况很稳健."

美国汽车产业的10月销量增长7%,超过109万辆,创下2007年以来10月的最高销量水平.2007年10月的销量是123万辆.但分析师原本预期今年10月销量增长11%.

汽车销量是美国消费者需求情况的早期指标.

福特汽车(F.N)上个月在美销量微升0.4%;丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)销量分别增加约16%和9%.日产汽车(7201.T)的销量下滑3.2%.

通用汽车的销量上升4.7%;克莱斯勒销量增加10%,该汽车制造商由意大利菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI控股.

然而,所有这些主要汽车制造商的销量均低於预期,而且10月销售年率1,430万辆也远低於分析师在飓风桑迪袭击东海岸之前预期的1,490万.丰田汽车称在桑迪抵达之前,汽车产业的销售年率本来有望达到1,470万辆.

汽车行业高管和分析师称,该行业在11月和12月将收复大部分桑迪造成的销量损失.

过去五年,美国汽车业历经痛苦转变,工厂关闭、员工失业,并且2009年通用和克莱斯勒由政府注资进行破产重组.福特亦大幅重整其美国业务,但未接受政府援助.

**总统大选带来不确定性**

10月销售报告是美国总统选举前的最後一份业内报告.在竞选活动中,通用汽车与克莱斯勒时常成为电视辩论、政治演说和竞选广告中的辩论焦点.

"为了选举,他们都把经济作为攻击对方的靶子,"通用汽车负责美国销售业务的副总裁Kurt McNeil在电话会议上表示,"这在消费者的心中造成一些不确定感.等选举结束,强劲的经济基本面因素将继续发挥影响."

通用汽车将楼市改善作为预期第四季行业表现强劲的一个原因,并预期今年整个行业的销量接近1,450万辆.福特汽车的预期是1,440万辆左右.这将是2007年销售1,610万辆以来的最高年度销量水平.当房屋升值的时候,消费者通常会更加放心购买汽车之类的高价商品.

风暴桑迪在10月底影响美国需求.福特高层估计整个汽车行业损失了2-2.5万辆的销量.丰田汽车的估计是损失3万辆.

福特高层表示,按照他们的估计,10月汽车销售年率损失30万辆.通用汽车高层认同这种看法,认为桑迪至少会从销售年率中抹掉30万辆.

Toprak表示,经销商通常在最後七天的销量占该月总销量的逾40%.通用表示,其从华盛顿区到新英格兰的经销商,包括部分宾夕法尼亚州,其汽车受损,一些简直是泡在水里.事实上,在新泽西州的经销商有半数仍无电力可以使用.

大众汽车(VOWG.DE)的美国营运主管Jonathan Browning持谨慎态度.

"这还没有全面恢复,"他在电话会议中表示."整体环境更为乐观,但以整体经济而言,仍不是很强烈的正向发展."

他并表示,甚至在飓风桑迪之前,某些地区的需求便一直不稳.大众10月VW、Audi及其他超豪华品牌汽车在美国的总销量成长20%.

许多汽车厂商在10月仍有成长,因房价上涨、汽车融资选项吸引人及美国人益发需要汱换其旧车,这刺激了更多消费者来到汽车展厅.这对未来是个好预兆,通用的 McNeil表示,房市正在回温可能是提振销售年率超过1,500万辆的"最後一块拼图".

美国底特律三大汽车厂商均在本周公布第三季获利.

通用股价周四收高0.7%,报25.68美元;福特股价则收升0.8%至11.25美元(完)

--编译/审校 张涛/王翔琼/戴素萍/王丽鑫/程琳/张荻

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