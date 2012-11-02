飓风突袭美国大陆 汽车大厂10月销量普遍低于预期

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 美国10月汽车销量增长7%,为2007年以来10月的最高销量
* 桑迪导致产业销量损失2-3万辆
* 产业可能在11-12月弥补这些销量
* 福特汽车与通用汽车股价均上涨约1%
路透底特律11月1日电---超级风暴桑迪(Sandy)导致美国10月汽车销量低於预期,但产业高层仍预期随着房屋市场不断改善,第四季汽车销售将表现强劲.
虽然通用汽车(GM.N)与克莱斯勒都创出了2007-09年金融危机以来的最高10月销量水平,但袭击美国东岸的强烈风暴导致销量损失约3万辆.
"显然,这场风暴对汽车销量的影响大於预期,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak表示,"这个月也许不如我们先前预期的那样亮丽,但我仍认为这样的销售情况很稳健."
美国汽车产业的10月销量增长7%,超过109万辆,创下2007年以来10月的最高销量水平.2007年10月的销量是123万辆.但分析师原本预期今年10月销量增长11%.
汽车销量是美国消费者需求情况的早期指标.
福特汽车(F.N)上个月在美销量微升0.4%;丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)销量分别增加约16%和9%.日产汽车(7201.T)的销量下滑3.2%.
通用汽车的销量上升4.7%;克莱斯勒销量增加10%,该汽车制造商由意大利菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI控股.
然而,所有这些主要汽车制造商的销量均低於预期,而且10月销售年率1,430万辆也远低於分析师在飓风桑迪袭击东海岸之前预期的1,490万.丰田汽车称在桑迪抵达之前,汽车产业的销售年率本来有望达到1,470万辆.
汽车行业高管和分析师称,该行业在11月和12月将收复大部分桑迪造成的销量损失.
过去五年,美国汽车业历经痛苦转变,工厂关闭、员工失业,并且2009年通用和克莱斯勒由政府注资进行破产重组.福特亦大幅重整其美国业务,但未接受政府援助.
**总统大选带来不确定性**
10月销售报告是美国总统选举前的最後一份业内报告.在竞选活动中,通用汽车与克莱斯勒时常成为电视辩论、政治演说和竞选广告中的辩论焦点.
"为了选举,他们都把经济作为攻击对方的靶子,"通用汽车负责美国销售业务的副总裁Kurt McNeil在电话会议上表示,"这在消费者的心中造成一些不确定感.等选举结束,强劲的经济基本面因素将继续发挥影响."
通用汽车将楼市改善作为预期第四季行业表现强劲的一个原因,并预期今年整个行业的销量接近1,450万辆.福特汽车的预期是1,440万辆左右.这将是2007年销售1,610万辆以来的最高年度销量水平.当房屋升值的时候,消费者通常会更加放心购买汽车之类的高价商品.
风暴桑迪在10月底影响美国需求.福特高层估计整个汽车行业损失了2-2.5万辆的销量.丰田汽车的估计是损失3万辆.
福特高层表示,按照他们的估计,10月汽车销售年率损失30万辆.通用汽车高层认同这种看法,认为桑迪至少会从销售年率中抹掉30万辆.
Toprak表示,经销商通常在最後七天的销量占该月总销量的逾40%.通用表示,其从华盛顿区到新英格兰的经销商,包括部分宾夕法尼亚州,其汽车受损,一些简直是泡在水里.事实上,在新泽西州的经销商有半数仍无电力可以使用.
大众汽车(VOWG.DE)的美国营运主管Jonathan Browning持谨慎态度.
"这还没有全面恢复,"他在电话会议中表示."整体环境更为乐观,但以整体经济而言,仍不是很强烈的正向发展."
他并表示,甚至在飓风桑迪之前,某些地区的需求便一直不稳.大众10月VW、Audi及其他超豪华品牌汽车在美国的总销量成长20%.
许多汽车厂商在10月仍有成长,因房价上涨、汽车融资选项吸引人及美国人益发需要汱换其旧车,这刺激了更多消费者来到汽车展厅.这对未来是个好预兆,通用的 McNeil表示,房市正在回温可能是提振销售年率超过1,500万辆的"最後一块拼图".
美国底特律三大汽车厂商均在本周公布第三季获利.
通用股价周四收高0.7%,报25.68美元;福特股价则收升0.8%至11.25美元(完)
--编译/审校 张涛/王翔琼/戴素萍/王丽鑫/程琳/张荻
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