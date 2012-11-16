飓风“桑迪”推高美国一周初请失业金人数并损及11月制造业

* 美国上周初请失业金人数增加7.8万人

* 费城联邦储备银行制造业指数显示11月出现萎缩

* 超级风暴加剧了失业增加和制造业活动疲弱

路透华盛顿11月15日电---超级风暴桑迪(Sandy)推高上周初请失业金人数并冲击到中大西洋地区11月的制造业活动,表明这场风暴可能对第四季的经济成长造成严重打击.

劳工部周四公布,上周经季节调整後的初请失业金人数上升7.8万达到43.9万人,为2011年4月以来高位.

这是自2005年9月飓风卡崔娜(Katrina)以来的最大一周增幅.

预计这场风暴的影响只是暂时性的,因此数据并没有给出什麽能够说明美国经济体质状况的线索.不过短期内其影响可能比经济学家先前料想的要大.

"我们可能看到就业增长回落,"Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet称.美国就业市场从2007-2009年衰退的复苏极其缓慢,失业率仍然接近8%.

风暴造成的混乱可能使未来几周也很难判断经济的基本状态.

除风暴外,经济复苏还面临着美国预算政策的不确定性.

分析师预计2012年最後三个月美国就业增幅下降至月均14.4万个.第三季为增长17.4万个.

财政悬崖担忧和沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)令人失望的业绩推动美股震荡下跌,而美国公债价格上涨.

**工厂遭受冲击**

劳工部的一位分析师称,受飓风桑迪的影响,大西洋中部和东北部数州上周初请失业金人数都有大幅增长.10月末桑迪袭击了美国东海岸地区.

分析师称,飓风桑迪可能会使第四季美国经济增幅下降达半个百分点,但这一损失应会在2013年初弥补上.

美国费城联邦储备银行公布的数据显示,本月美国大西洋沿岸中部地区的制造业意外萎缩.该地区11月制造业活动指数从10月的正5.7降至负10.7.

若该数据低於零则意味着该地区制造业下滑.费城联储称,飓风桑迪已使该地区的企业平均将业务活动减少了约两日.

**通胀温和**

劳工部在另一份报告中称,美国10月消费者物价指数(CPI)较前月仅上涨0.1%,商品成本上升抵消了汽油价格下滑.

数据表明通胀率总体上表现稳定,分析师称这应会给予美国联邦储备委员会(美联储,FED)继续努力推动经济复苏的空间.

"我认为根本不需要担心核心CPI,"4Cast分析师David Sloan表示. (完)

--编译/审校 郑茵/王丽鑫/兰秀娟/张涛/徐文焰

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。