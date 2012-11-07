受飓风“桑迪”影响 11月2日止当周美国抵押贷款申请减少--报告

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透纽约11月7日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请减少,因超级飓风“桑迪”(Sandy)重创东岸,干扰数百万人的商业活动.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月2日止当周经季节调整後的美国抵押贷款申请指数下降5%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整後的再融资申请指数,以及购房抵押贷款申请指数,均较前一周下滑约5%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
MBA的研究和经济部门副总裁Mike Fratantoni在声明中称,飓风对东部地区的申请数量造成重大冲击.
Fratantoni称,新泽西州的申请量减少逾60%,纽约州减少近50%,康乃狄格州减少近40%,其他邻近各州也有较小幅度的减少.
Fratantoni指出,其他地区某些州上周贷款申请量则有增加.
再融资占抵押贷款总申请量的比重维持在80%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.61%,较前一周的3.65%下滑4个基点.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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