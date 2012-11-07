受飓风“桑迪”影响 11月2日止当周美国抵押贷款申请减少--报告

路透纽约11月7日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请减少,因超级飓风“桑迪”(Sandy)重创东岸,干扰数百万人的商业活动.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月2日止当周经季节调整後的美国抵押贷款申请指数下降5%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整後的再融资申请指数,以及购房抵押贷款申请指数,均较前一周下滑约5%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

MBA的研究和经济部门副总裁Mike Fratantoni在声明中称,飓风对东部地区的申请数量造成重大冲击.

Fratantoni称,新泽西州的申请量减少逾60%,纽约州减少近50%,康乃狄格州减少近40%,其他邻近各州也有较小幅度的减少.

Fratantoni指出,其他地区某些州上周贷款申请量则有增加.

再融资占抵押贷款总申请量的比重维持在80%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.61%,较前一周的3.65%下滑4个基点.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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