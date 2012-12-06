“桑迪”冲击美国11月聘雇活动

* ADP就业报告暗示劳工部就业报告将表现疲软

* 服务业受到新订单增加的带动

* 制造业订单优於预期

* 美国股市震荡走高

路透纽约12月5日电----美国民间部门聘雇活动11月受到冲击,主因飓风桑迪(Sandy)袭击美国东北部地区,不过美国庞大的服务业持续扩张.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,11月ADP民间就业人数增加11.8万人,低於分析师预期的12.5万.这份报告备受关注,因在其出炉两天后劳工部将公布月度全国就业报告.

该报告内容大致支持分析师对於劳工部周五数据表现疲弱的预期.路透调查显示,分析师预期11月非农就业岗位将增加9.3万个,低於10月的17.1万个.

"这接近市场预期水准.若周五劳工部就业报告接近于此数据,这就是个好的结果,"纽泽西普林斯顿Stone and McCarthy Research Associates经济分析师Terry Sheehan表示.

周三公布的连串数据还包括优於预期的工厂订单及非农业生产率,显示美国经济状况喜忧参半.这有部分是反映出飓风桑迪所带来冲击,也反映出华盛顿当局避免财政悬崖的预算谈判举步维艰.

另有一份美国11月服务业报告亦显示相同的聘雇放缓情形.不过前瞻指标暗示将会加速成长,因新订单及企业活动升温,抵销了就业及物价方面的颓势.

美国供应管理协会(ISM)周三公布,11月非制造业指数为54.7,高於路透调查分析师预估的53.5.10月为54.2.在该报告中,50为判断景气荣枯的分界点.

"服务业占美国经济比重高得多,而这部分的表现仍算相对健康,"纽泽西Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示.

"制造业目前是避开了萎缩,但是随着经济持续放缓,明年第一季可能会恶化."

飓风桑迪带给经济的影响也不全是负面,一些公司报告称,救援工作实际上还促进了业务,即便只是暂时的,而这可能是总体指标超出预期的原因之一.

然而,ISM调查中受访者确实表示,由於财政悬崖问题带来不确定性,聘雇等决定被暂缓了.

周一公布的一份报告曾显示,制造业在连续两个月增长後萎缩.

这些良莠不齐的经济数据将使美国联邦储备委员会(美联储,FED)更难以在下周会议上对经济形成清晰判断.市场普遍预计,美联储将宣布新一轮购债计划以避免货币政策收紧,从而支撑表现低迷的经济.

数据公布後,美股几无变动,此前在早盘震荡上行.标准普尔500指数 .SPX当日收高0.16%.

周三公布的另一份报告显示,美国10月工厂新订单意外增加0.8%,因为市场对汽车及一系列其他商品的需求,抵消了国防和民用飞机订单大降的影响.

美国商务部亦上修10月扣除飞机的非国防资本财数据,这暗示近几个月企业投资放缓的势头有望很快消散.

巴克莱分析师表示,受资本财及设备订单和发货的带动,此数据表现强劲,表明第四季经济增速将快於预期.因此,他们将美国第四季国内生产总值(GDP)增长预估自2%上调至2.2%.

另一份报告显示,美国第三季非农业生产率环比年率经修正後增幅远高於初值,同时单位劳工成本降幅为近一年来最大.

由於未来数月飓风桑迪的影响消退,聘雇活动料将恢复此前趋势,即便在失业率仍徘徊於8%附近的情况下,其恢复速度远慢于大多数人的期望.

帮助编撰ADP报告的Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi称,11月潜在就业岗位增长接近150,000个,因飓风影响消退,而且假期季伊始企业招募季节性岗位.

此外,Zandi还表示,没有多少迹象显示美国预算谈判对聘雇活动产生巨大影响.(完)

--编译 张明钧/兰秀娟/许娜;审校 郑茵/张荻

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