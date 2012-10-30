飓风桑迪钳制美东燃料油供应 炼油厂和输油管道被迫关闭

路透纽约10月29日---美国东海岸汽油、柴油和燃料油供应周一几近停滞,因飓风桑迪(Sandy)令该地区三分之二的炼油厂、该区域最大的输油管道以及多数大型港口被迫关闭.

随着桑迪接近海岸线时风力逐渐增强,炼油厂、输油管、港口和码头营运均关闭或减少生产,令燃料油和取暖油难以抵达客户手上的风险升高.

"由於近来纽约港供应吃紧,本次飓风事件只可能会令汽油价格持续走坚,"法国巴黎银行油市分析师Harry Tchilinguirian和Gareth Lewis-Davies在一份研究报告中指出.

"馏分油(取暖油和柴油)产量下降,进而会进一步抑制库存."

科洛尼尔管道(Colonial Pipeline)中位於费城和纽约市的主要线路周一晚间一如预期关闭,令该地区燃料油供应减少最多15%.科洛尼尔管道是美国最大的油品管线,连接东海岸和美湾地区的炼油商.

区内近70%的炼油能力将被闲置.Phillips 66(PSX.N)证实已完全关闭位於新泽西州Bayway的炼厂.这家炼厂日加工量23.8万桶,规模为区内第二大,因其在纽约市地区汽油供应方面的关键作用而被称为"汽油机器".

Philadelphia Energy Solutions已开始预防性关闭费城炼厂的关键设备.该炼厂规模为此区域中最大,日加工量为33万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)电子交易平台交投淡静,指标美国汽油期货收高0.06美元至每加仑2.75美元,小幅回吐此前涨幅.该合约此前一度跃升0.11美元.取暖油合约升1%,报每加仑3.12美元.

虽然原油期货在电子盘中继续交易,但NYMEX公开喊价的交易大厅关闭,因处在曼哈顿岛南端低洼地带需要强制疏散的区域中.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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