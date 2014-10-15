独家：旧金山联储总裁淡化全球经济风险 关注美国通胀情况

路透华盛顿10月14日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二淡化对于全球经济疲弱的担忧。他被视为美国联邦储备委员会(美联储/FED)立场的风向标。他称只有当通胀和薪资增长不能加强时，才会把明年加息的计划推后。

他在接受路透采访时表示，在必要时，美联储首先可以做的是对外透露，美国利率继续停留在近零水准的时间会延长至2015年中期以后。目前他仍预期2015年中期升息。

他表示，“如果该前景“明显”改变，几无迹象显示通胀率有重返联储2%目标的可能性，那么他甚至对于启动新一轮资产购买持开放态度。

外界认为，从威廉姆斯的态度可以很好地判断美联储主席叶伦的观点。他此番讲话暗示，金融市场对欧洲和中国经济的疲弱越来越感到担心，但美联储几乎没有因此受到影响，升息的可能性依然很大。威廉姆斯在采访中重申，他对自己有关九个月后升息的看法仍然有信心。

但“如果通胀率升逾1.5%无望，难以加快上升，可以成为推迟加息的理由，”他说。“如果薪资情况见不到任何改善，可能暗示经济当中仍有许多闲置产能，不存在可以推动通胀率重返2%的通胀压力。”

**市场对联储政策预期基本准确**

多年来身为叶伦重要顾问的威廉姆斯，明年将在美联储决策委员会拥有投票权，外界普遍预测届时该央行将开始实施近10年来的首次升息。

上周欧洲经济疲弱的信号增强，因此投资者将其对美联储升息时间的预期从明年6月推后到9月，并认为升息速度比联储官员的预期更慢。

当被问及投资者预期的变化时，威廉姆斯并不怎么担心，称市场对美联储政策的预期基本准确。

“如果我们面临的问题只是(预期升息时间)相差几次(美联储)会议，我实在不认为有什么大不了的，”他说。“随着数据不断出炉和预期的变化，总有一种预期是正确的。”

威廉姆斯指出，10年期和30年期美国公债收益率(殖利率)偏低并不代表市场误解了联储的政策意图，而是显示出对于全球经济和其他问题抱有怀疑。“市场正在消化很多可能出现的其他因素，其中不少是负面因素，”他说。

他表示，若美国经济增长真的升温，美联储可能比当前预估更早升息；但目前对经济表现不尽人意的担忧更甚。

美联储将于10月28-29日举行下次会议，部分决策官员将在此次会议上呼吁联储放弃在升息前等待“相当长一段时间”的承诺，因为美国失业率已降至5.9%。威廉姆斯希望暂时保留这一措辞，但表示联储可能根据经济前景的变化而调整措辞。

美联储将在本月稍晚结束第三轮资产购买即量化宽松举措，届时其资产负债表规模约达4.4万亿美元。

威廉姆斯称，资产购买计划确实有助于经济摆脱2007-09年的经济衰退，若有必要他会毫不犹豫地再次采用量化宽松举措。

“如果我们确实得到的是持续性的通胀下降预测...那么我认为在这样的情况下，再度开始购买资产是我们应该认真考虑的问题，”威廉姆斯称。

如果美联储开始收紧政策而经济不稳，那么决策者应果断地改变路线，恢复近零利率。而且他还表示，考虑到太早加息的严重风险，最好耐心地让利率维持在低点更长时间。

Jefferies驻纽约分析师Thomas Simons表示，美联储“希望避免给外界造成这样一种感觉，即如果经济表现转差，他们已‘没有工具可用’。”但根据威廉姆斯的讲话，他在给客户的一份报告中写道，目前，“这根本不是美联储的基本情况预期”。

据国际货币基金组织(IMF)，欧洲面临再次衰退的风险升高，且很有可能出现彻底的通缩，这已经成为美联储的关注焦点。美联储公布的9月会议记录中，还提到中国经济减速也是其担忧的问题。

尽管欧洲央行已采取有力举措保护欧元区，“令人担心的问题是他们接下来可能需要采取的举措，”威廉姆斯称。“我对此有些担心。他们会及时有力地做出政策回应吗？”(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽 审校 张涛)

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