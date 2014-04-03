专访：旧金山联储总裁称美联储应在明年下半年开始升息

美国对进口铝展开调查 以确定是否危及国家安全
路透华盛顿4月26日 - 美国商务部周三启动调查，以确定来自中国和其他国家的大量进口铝是否危及美国国家安全。该调查可能导致当局出台针对铝进口的大范围限制措施。
路透4月2日 -美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美联储应在明年下半年开始上调美国利率，且只能循序渐进地进行；即便到了2017年，借贷成本也需维持在远低于正常水平。
“鉴于经济前景，且我认为需要有与历史标准相对较为宽松的政策，因此需在相当长的一段时间内把利率维持在相对偏低的水准，”威廉姆斯对路透表示。“我个人的观点是，在2015年下半年开始升息是合理的。”
但在威廉姆斯看来，升息步伐应极为缓慢，2016年底时利率将远低于纪录常规水平4%，他并称，“那时将首先出现2%的利率水平。”
由于美国经济动力增强，而且失业率自经济衰退时的高位大幅回落，美联储今年初开始削减购债规模。
但美联储离升息还有很远的路要走。许多美联储官员希望让投资者知道，美国经济仍需美联储的大力帮助，所以升息应是循序渐进。
虽然威廉姆斯不是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，但他的观点值得关注，因为他与美联储主席叶伦关系密切。
美联储一半的官员认为2016年底利率将为2%或更高，但低于3%。(完)
(编译 王翔琼/于春红; 审校 王冠中/侯向明)
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