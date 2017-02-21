旧金山联储总裁称低利率将给全球金融稳定带来更多风险

路透旧金山2月21日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二警告，金融危机以来全球性的利率下降局面可能会持续，将加大各家央行维持世界经济健康增长的难度。

“在利率距离各自区间下限不远的情况下，央行在应对负面冲击时，要想维持各自经济的稳定，将会面临巨大挑战，”威廉姆斯在旧金山联储发布的一份经济快报中说道。“而且，在全球利率长期处于极低水平的情况下，金融稳定面临的风险可能比以前更大。”

美联储自2007-2009年金融危机以来仅仅升息过两次，其他许多央行则把指标利率保持在接近于零甚至低于零的水平。

威廉姆斯的一个观点在过去一两年受到越来越多经济学家的认同。他认为，由于经济增长因为人口老龄化等结构性因素而一直比较缓慢，即便发达经济体复苏，利率也可能在低于危机前的水准触顶。在金融危机之前，英国、美国、欧洲和加拿大的自然利率在2%与3%之间，现在则较为接近0.25%，而且并没有显示出积极回升的迹象。

所谓的自然利率偏低，意味着如果经济受到冲击或陷入衰退，央行的降息空间将会较小。

威廉姆斯说，这将迫使他们更频繁地采用购债之类的政策来缓解财政状况，而在十年前这样的政策还被视为开拓性的方法。

“曾经被称为‘非常规’的那些政策，如零利率或负利率、前瞻性指引和资产负债表政策等，在央行努力实现宏观经济目标的过程中，可能成为常态，”威廉姆斯周二写道。(完)