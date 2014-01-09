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时事要闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:26 BJT

旧金山一家实验室发生爆炸 两人受伤

路透旧金山1月8日 - 据南旧金山消防部门的发言人称，周三旧金山湾区的一个实验室发生爆炸，两名人员受伤。

该发言人未确认发生爆炸实验室的所有方，不过圣荷西信使报报道称为生物科技公司安进所有。安进的发言人拒绝对路透置评。(完)

(编译 李春喜; 审校 郑茵)

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