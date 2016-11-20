三江购物称阿里巴巴拟投资21.5亿元收购其32%股份

路透上海11月19日 - 中国三江购物俱乐部股份有限公司(601116.SS)周五晚公告称，阿里巴巴集团(BABA.N)子公司杭州阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购定向增发股票及可交换债等方式，收购其32%股份，成为战略投资者，投资额约21.5亿元人民币。

若阿里巴巴泽泰将可交换债全部转换为股份，则持股将增至35%，三江购物实际控制人陈念慈直接及通过和安投资间接控制的公司股权比例将下降为37%。

刊登在上海证交所的公告称，三江购物控股股东上海和安投资周五与阿里巴巴泽泰签订协议，将其持有的三江购物9.33%的股份转让给阿里巴巴泽泰。转让价格为11.44元/股，转让作价近4.39亿元，以现金方式完成支付。

同时三江购物还拟向阿里巴巴泽泰非公开发行不超过约1.37亿股，每股认购价格为11.11元，拟募集资金总额不超过15.21亿元(含发行费用)。在本次定增股票完成后，和安投资持股比例由51.24%降至38.43%，阿里巴巴泽泰持股比例由9.33%增至32%。所募资金将用于超市门店全渠道改造项目、仓储物流基地升级建设项目。

此外，和安投资拟以所持三江购物部分股票为标的向阿里巴巴泽泰发行可交换公司债券。可交换债拟发行期限为不超过六年，拟募集资金规模不超过1.88亿元。

公告并称，三江购物与阿里巴巴泽泰还拟共同出资5,000万元设立宁波泽泰网络技术服务公司作为双方合作的平台，负责鲜生店的建店服务和日常线上运营(包括App运营、物流履约运营以及其他鲜生店业务运营)。其中阿里巴巴泽泰持股80%股，三江购物持股20%。

阿里巴巴泽泰于2016年11月15日刚刚成立，应为该交易所设，目前无实际经营业务，注册资本5,000万元。

三江购物称，引入阿里巴巴作为公司战略投资者，一方面可以引入互联网思维和视角，拓宽互联网业务的管理和经营思路；另一方面借助阿里巴巴集团在电子商务平台运营方面的成熟经验，推动公司加速实体与互联网的融合等，实现公司业务战略升级。

公告并称，该公司已收到上海证交所问询函要求公司披露：阿里巴巴泽泰需明确说明是否有意获得公司实际控制权，并明确披露未来12个月内是否拟增持公司股票；并要求陈念慈、阿里巴巴泽泰披露对上市公司的后续计划，包括是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整等内容。

三江购物此前因筹划重大事项，于11月7日起停牌。停牌前收报12.71元，过去一个月累计涨8%；公司股票将于11月21日（下周一）起复牌。（完）

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