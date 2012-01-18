华人化学家认罪 承认窃取赛诺菲安万特商业机密

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透1月17日电---美国检方称，赛诺菲安万特(SASY.PA)的研究化学家李媛（Yuan Li，音译）周二认罪，承认窃取该公司商业机密并通过一家中国公司进行出售。
根据美国检察官菲舍曼（Paul Fishman）办公室公布的文件，现年29岁的李媛在接受新泽西州地方法院法官Joel Pisano询问时承认窃取商业机密。
文件称，中国国籍的李媛2006年8月至2011年6月曾在赛诺菲位於新泽西州Bridgewater的美国总部担任研究科学家。她在此工作期间，曾直接协助研发了一系列化合物，而该公司将这些化合物视为有望成为未来推出的药品的“基本成分”。
李媛在该公司工作期间，同时还是一家中国公司美国子公司Abby Pharmatech持股50%的合伙人，这家公司主要从事药品销售业务。
菲舍曼称，李媛承认在2008年10月至2011年6月期间，曾进入赛诺菲的内部数据库，向她公司的笔记本电脑下载一些化合物的信息，其中包括这些化合物的化学结构，然後她通过电子邮件或用U盘将这些信息转移到她的私人家用电脑上，并在Abby网站销售这些窃取的化合物。
李媛案件将在4月23日进一步审理，她最高将面临10年刑期和25万美元罚款。
路透就此联系相关方，她的律师和赛诺菲方面均未立即置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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