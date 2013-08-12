中国开始调查药企赛诺菲行贿事件

路透北京8月10日 - 新华社周六报道称，中国已开始调查法国制药商赛诺菲(SASY.PA)涉嫌向医生行贿一事。据悉，赛诺菲被曝向500多名医生以“临床研究费”的形式支付药品促销费提成近170万元(27.76万美元)。

新华社援引一名卫生官员的话报道称，北京市已成立联合调查组调查此事，北京市卫生局将协同纪检等部门开展调查。

一位匿名举报者此前对《21世纪经济报道》(21st Century BusinessHerald)称，赛诺菲2007年先后向北京、上海、杭州和广州79家医院的503名医生以“研究经费”名目支付药品促销提成近170万元人民币。

赛诺菲在声明中表示已获知相关媒体报道，并非常重视报道中提出的事宜。目前，赛诺菲尚不能确认报道中所指的发生于2007的事宜。

声明还表示，赛诺菲对任何违背合规准则的行为始终抱以零容忍的态度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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