中国开始调查药企赛诺菲行贿事件

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月10日 - 新华社周六报道称，中国已开始调查法国制药商赛诺菲 涉嫌向医生行贿一事。据悉，赛诺菲被曝向500多名医生以“临床研究费”的形式支付药品促销费提成近170万元(27.76万美元)。
新华社援引一名卫生官员的话报道称，北京市已成立联合调查组调查此事，北京市卫生局将协同纪检等部门开展调查。
一位匿名举报者此前对《21世纪经济报道》(21st Century Business Herald)称，赛诺菲2007年先后向北京、上海、杭州和广州79家医院的503名医生以“研究经费”名目支付药品促销提成近170万元人民币。
赛诺菲在声明中表示已获知相关媒体报道，并非常重视报道中提出的事宜。目前，赛诺菲尚不能确认报道中所指的发生于2007的事宜。
声明还表示，赛诺菲对任何违背合规准则的行为始终抱以零容忍的态度。（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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