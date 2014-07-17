法国个股：赛诺菲与雅培和Mylan洽谈成熟药物资产出售事宜--文件

* 赛诺菲考虑波立维等200种药物的去向

* 这200种药物的年营收达21亿欧元

* 赛诺菲亦与德州太平洋集团和美国华平投资集团磋商

* 赛诺菲称目前尚未做出决定

* 欧洲约有2,600名员工可能受到影响

路透巴黎7月16日 - 根据路透看到的内部文件，赛诺菲 已与雅培制药 、Mylan 和私募股权公司举行磋商，可能出售63亿欧元(85亿美元)的成熟药物资产。

这份在法国总工会(CGT)内部流传的文件复印件共25页，详述了5月6日提交公司投资委员会的名为“凤凰(Phoenix)项目”的计划。

文件显示，赛诺菲正考虑是否出售或分拆这些药物资产，或者创立一家合资企业来负责该资产。这些药物中包含约200种成熟药物，其中包括抗凝血药物波立维(Plavix)、抗癫痫药物德巴金(Depakine)和抗生素原霉素(Pyostacine)。

目前该资产年营收约为21亿欧元，但预计在未来10年里将下滑五分之二，因欧盟国家收紧医保预算并压低药价。

赛诺菲发言人表示，目前尚未就该资产做出决定。

“投资委员会会定期收到有关各种课题的材料和研究资料，但未必会根据这些材料采取行动或做出决定，”他在电邮声明中称。

路透在4月时曾报导，赛诺菲计划出售价值数十亿美元的成熟药物资产，此时正值全球制药企业寻求削减非核心资产，并把重点放在高成长领域之际。

根据文件，凤凰项目旨在尽力减弱降价的影响、减少赛诺菲在欧洲的生产并腾出现金。项目涉及范围包括位于欧洲的六个制造和分销地点，以及约2,600名员工，主要分布于法国、西班牙、意大利和德国。

文件显示，截至5月时，赛诺菲已经同潜在买家或投资合伙人雅培制药、Mylan、私募股权机构德州太平洋集团(TPG)与华平投资集团展开了谈判。

文件还表示，辉瑞 、大塚 和Teva 不感兴趣，而公司阿斯利康(AstraZeneca) 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 的谈判仍悬而未决。