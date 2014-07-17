法国个股：赛诺菲与雅培和Mylan洽谈成熟药物资产出售事宜--文件

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
* 赛诺菲考虑波立维等200种药物的去向
* 这200种药物的年营收达21亿欧元
* 赛诺菲亦与德州太平洋集团和美国华平投资集团磋商
* 赛诺菲称目前尚未做出决定
* 欧洲约有2,600名员工可能受到影响
路透巴黎7月16日 - 根据路透看到的内部文件，赛诺菲 已与雅培制药 、Mylan 和私募股权公司举行磋商，可能出售63亿欧元(85亿美元)的成熟药物资产。
这份在法国总工会(CGT)内部流传的文件复印件共25页，详述了5月6日提交公司投资委员会的名为“凤凰(Phoenix)项目”的计划。
文件显示，赛诺菲正考虑是否出售或分拆这些药物资产，或者创立一家合资企业来负责该资产。这些药物中包含约200种成熟药物，其中包括抗凝血药物波立维(Plavix)、抗癫痫药物德巴金(Depakine)和抗生素原霉素(Pyostacine)。
目前该资产年营收约为21亿欧元，但预计在未来10年里将下滑五分之二，因欧盟国家收紧医保预算并压低药价。
赛诺菲发言人表示，目前尚未就该资产做出决定。
“投资委员会会定期收到有关各种课题的材料和研究资料，但未必会根据这些材料采取行动或做出决定，”他在电邮声明中称。
路透在4月时曾报导，赛诺菲计划出售价值数十亿美元的成熟药物资产，此时正值全球制药企业寻求削减非核心资产，并把重点放在高成长领域之际。
根据文件，凤凰项目旨在尽力减弱降价的影响、减少赛诺菲在欧洲的生产并腾出现金。项目涉及范围包括位于欧洲的六个制造和分销地点，以及约2,600名员工，主要分布于法国、西班牙、意大利和德国。
文件显示，截至5月时，赛诺菲已经同潜在买家或投资合伙人雅培制药、Mylan、私募股权机构德州太平洋集团(TPG)与华平投资集团展开了谈判。
文件还表示，辉瑞 、大塚 和Teva 不感兴趣，而公司阿斯利康(AstraZeneca) 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 的谈判仍悬而未决。
CGT工会在声明中表示，计划引起法国政府对该文件的注意，并谴责被该工会称为赛诺菲“资本主义垄断游戏”的行为，以及保护当地就业。(完) (编译 许娜/洪曦; 审校 徐文焰)
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