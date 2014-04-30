独家：法国药企赛诺菲欲出售成熟药物资产--消息人士

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦/纽约4月29日 -了解情况的消息人士称，法国制药公司赛诺菲(SASY.PA)寻求出售一些成熟药物资产，价格可能介于70-80亿美元。这是制药企业尝试剥离非核心资产，专注于高增长领域的又一例证。
消息人士周二称，赛诺菲正与投行Evercore Partners(EVR.N)合作，并已在过去数月接触了潜在买家。由于事情尚未公开，消息人士要求匿名。
一名消息人士还表示，待售的药物资产包括降压药和心脏代谢疾病药物，年营收总额约为37亿美元。他说出售这些资产回笼的资金可能达到该数额的两倍。
消息人士表示，非专利药物生产商和专业制药公司被认为是可能的买家。
暂时未能联系到赛诺菲发表评论，Evercore则拒绝置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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