赛诺菲考虑竞购瑞士药企Actelion 与强生一争高下--彭博

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透12月5日 - 据彭博报道，法国药企赛诺菲(SASY.PA)正考虑出价竞购瑞士生物科技企业Actelion(ATLN.S)，与美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)开展竞争。
熟知此事的消息人士对彭博表示，赛诺菲正与咨询师协作评估其选项。
报道援引消息人士称，赛诺菲已将其意向知会Actelion，但尚未决定是否进行竞购。
强生上月称正与Actelion就潜在收购进行初步商谈，当时Actelion的估值为200亿美元左右。
Actelion之后确认了此事，但称能否达成交易尚不确定。
未能立即联系到赛诺菲、强生和Actelion就此置评。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。