赛诺菲考虑竞购瑞士药企Actelion 与强生一争高下--彭博

路透12月5日 - 据彭博报道，法国药企赛诺菲(SASY.PA)正考虑出价竞购瑞士生物科技企业Actelion(ATLN.S)，与美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)开展竞争。

熟知此事的消息人士对彭博表示，赛诺菲正与咨询师协作评估其选项。

报道援引消息人士称，赛诺菲已将其意向知会Actelion，但尚未决定是否进行竞购。

强生上月称正与Actelion就潜在收购进行初步商谈，当时Actelion的估值为200亿美元左右。

Actelion之后确认了此事，但称能否达成交易尚不确定。

未能立即联系到赛诺菲、强生和Actelion就此置评。(完)