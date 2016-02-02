赛诺菲启动寨卡病毒疫苗研发项目

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透巴黎2月2日 - 制药巨头赛诺菲(SASY.PA)周二称，旗下疫苗事业部--赛诺菲巴斯德已启动针对预防寨卡病毒的疫苗研发项目。
声明称，赛诺菲在与寨卡病毒同类的病毒疫苗领域处于领先地位，已拥有预防黄热病、乙型脑炎和登革热的疫苗，相关经验可用于研发寨卡病毒疫苗。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。