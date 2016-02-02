赛诺菲启动寨卡病毒疫苗研发项目

路透巴黎2月2日 - 制药巨头赛诺菲(SASY.PA)周二称，旗下疫苗事业部--赛诺菲巴斯德已启动针对预防寨卡病毒的疫苗研发项目。

声明称，赛诺菲在与寨卡病毒同类的病毒疫苗领域处于领先地位，已拥有预防黄热病、乙型脑炎和登革热的疫苗，相关经验可用于研发寨卡病毒疫苗。（完）