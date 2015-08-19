阿里巴巴、鸿海富士康及日本软银将牵头投资印度Snapdeal

路透孟买/台北8月18日 - 印度电商企业Snapdeal周二称，阿里巴巴(BABA.N)、日本软银(9984.T)、鸿海富士康科技集团将牵头一项对Snapdeal的5亿美元投资案。Snapdeal正寻求在印度快速成长的电子商务领域中取得扩张。

这是全球三大科技巨头对Snapdeal投下的信心票。后者在去年10月获得软银6.27亿美元投资。

Snapdeal并未公布个别具体的投资案。该公司的早期投资者EBay(EBAY.O)准备通过一项交易出脱持股，该交易也涉及新的融资。

Snapdeal称，现有投资者淡马锡、贝莱德(Blackrock)、Myriad和Premji Invest也参与本轮融资，但未给出更多细节。

EBay在声明中称已出售部分持股，将把重点放在发展自身公司在印度的业务。

富智康集团(2038.HK)另外表示，它在通过新加坡子公司Wonderful Stars Pte以2亿美元买入Snapdeal的4.27%股份。

本月早前有消息人士对路透表示，这笔收购对Snapdeal的估值超过50亿美元。

在印度，Snapdeal与同行Flipkart和亚马逊(AMZN.O)印度分公司竞争，争夺该国国内总规模220亿美元的市场。其中Flipkart的估值约为150亿美元。

Snapdeal与它的竞争对手一样，大多数交易是通过智能手机和移动设备完成的。

“由于印度电商交易的很大一部分是通过移动设备进行的，这就是富智康认为这笔投资将令公司从Snapdeal的平台受益的原因。”富士康在声明中称。

阿里巴巴和eBay也希望从印度快速增长的网购行业受益。

阿里巴巴曾表示，印度是它的一个关键市场。

印度是全球仅次于中国和美国的第三大智能手机市场。(完)

(编译 李婷仪/白云; 审校 郑茵/王丽鑫)

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