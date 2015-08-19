阿里巴巴、鸿海富士康及日本软银将牵头投资印度Snapdeal

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透孟买/台北8月18日 - 印度电商企业Snapdeal周二称，阿里巴巴(BABA.N)、日本软银(9984.T)、鸿海富士康科技集团将牵头一项对Snapdeal的5亿美元投资案。Snapdeal正寻求在印度快速成长的电子商务领域中取得扩张。
这是全球三大科技巨头对Snapdeal投下的信心票。后者在去年10月获得软银6.27亿美元投资。
Snapdeal并未公布个别具体的投资案。该公司的早期投资者EBay(EBAY.O)准备通过一项交易出脱持股，该交易也涉及新的融资。
Snapdeal称，现有投资者淡马锡、贝莱德(Blackrock)、Myriad和Premji Invest也参与本轮融资，但未给出更多细节。
EBay在声明中称已出售部分持股，将把重点放在发展自身公司在印度的业务。
富智康集团(2038.HK)另外表示，它在通过新加坡子公司Wonderful Stars Pte以2亿美元买入Snapdeal的4.27%股份。
本月早前有消息人士对路透表示，这笔收购对Snapdeal的估值超过50亿美元。
在印度，Snapdeal与同行Flipkart和亚马逊(AMZN.O)印度分公司竞争，争夺该国国内总规模220亿美元的市场。其中Flipkart的估值约为150亿美元。
Snapdeal与它的竞争对手一样，大多数交易是通过智能手机和移动设备完成的。
“由于印度电商交易的很大一部分是通过移动设备进行的，这就是富智康认为这笔投资将令公司从Snapdeal的平台受益的原因。”富士康在声明中称。
阿里巴巴和eBay也希望从印度快速增长的网购行业受益。
阿里巴巴曾表示，印度是它的一个关键市场。
印度是全球仅次于中国和美国的第三大智能手机市场。(完)
(编译 李婷仪/白云; 审校 郑茵/王丽鑫)
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