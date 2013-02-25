三全食品拟购亨氏旗下中国速冻食品业务 早盘大涨逾5%

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月25日 - 中国大型速冻食品生产商--三全食品(002216.SZ)周一早盘大涨6%,因公司公告拟收购美国亨氏(H.J. Heinz Co)HNZ.N旗下的中国速冻食品分支.
开盘14分钟,三全食品报30元,涨1.51元或5.3%,稍早曾冲高至30.88元,涨幅达8.39%.
三全食品公告称,近日已与亨氏达成排他性收购框架协议,收购亨氏直接或间接持有的四家龙凤食品公司,在3月14日或相关方签订另一协议前,亨氏不再就出售各家龙凤企业与任何第三方进行接触或谈判.公告未披露具体收购价格,只是表示后续将聘请审计和评估机构对收购目标进行审计和评估.
公告称,此次的收购是行业龙头间强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,多品牌运作,完善市场布局,增强市场竞争力,扩大市场份额.
第一财经日报周一报导引述的欧睿数据显示,2012年中国速冻食品零售市场份额来看,三全食品为10.9%,龙凤为3.3%,两者合计将远高于思念食品SYFH.SI的5.7%和湾仔码头的3.5%.(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。