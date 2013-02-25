三全食品拟购亨氏旗下中国速冻食品业务 早盘大涨逾5%

路透上海2月25日 - 中国大型速冻食品生产商--三全食品(002216.SZ)周一早盘大涨6%,因公司公告拟收购美国亨氏(H.J. Heinz Co)HNZ.N旗下的中国速冻食品分支.

开盘14分钟,三全食品报30元,涨1.51元或5.3%,稍早曾冲高至30.88元,涨幅达8.39%.

三全食品公告称,近日已与亨氏达成排他性收购框架协议,收购亨氏直接或间接持有的四家龙凤食品公司,在3月14日或相关方签订另一协议前,亨氏不再就出售各家龙凤企业与任何第三方进行接触或谈判.公告未披露具体收购价格,只是表示后续将聘请审计和评估机构对收购目标进行审计和评估.

公告称,此次的收购是行业龙头间强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,多品牌运作,完善市场布局,增强市场竞争力,扩大市场份额.

第一财经日报周一报导引述的欧睿数据显示,2012年中国速冻食品零售市场份额来看,三全食品为10.9%,龙凤为3.3%,两者合计将远高于思念食品SYFH.SI的5.7%和湾仔码头的3.5%.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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