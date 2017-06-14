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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 18:23 BJT

欧洲经济：欧盟将对耐克、Sanrio和环球影城的许可经营行为展开调查

路透布鲁塞尔6月14日 - 欧盟反垄断监管机构周三针对美国鞋类制造商耐克、康卡斯特(Comcast)旗下的环球影城、以及Hello Kitty形象拥有者Sanrio展开调查，以检视这几家公司是否有在欧盟内非法阻挠在线销售的行为。

欧盟执委会称，调查将集中在这三家公司的许可经营、以及与其商品相关的分销行为上。此前欧洲数以千计的公司的电商行为都遭到调查。(完) (编译 王琛；审校 李春喜)
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