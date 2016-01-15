海南省三沙市今年将开通永兴机场民航业务

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月15日 - 中国官媒周五报导称，海南省三沙市将探索社会投资参与其基础设施建设，今年将开通永兴机场民航业务。
三沙市副市长冯文海周四在三沙市一届人大七次会议作《政府工作报告》时表示，三沙市将探索社会投资参与其建设，开展政府投资与社会资本合作试点。
“推进三沙市海上医疗救助中心项目规划建设，完成海底光缆建设并投入使用，推广实现有居民岛礁无线WIFI全覆盖，”冯文海说道。
冯文海还表示，今年将开通永兴机场等军民合用机场民航业务。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。