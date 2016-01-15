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时事要闻 | 2016年 1月 15日 星期五 17:19 BJT

海南省三沙市今年将开通永兴机场民航业务

路透北京1月15日 - 中国官媒周五报导称，海南省三沙市将探索社会投资参与其基础设施建设，今年将开通永兴机场民航业务。

三沙市副市长冯文海周四在三沙市一届人大七次会议作《政府工作报告》时表示，三沙市将探索社会投资参与其建设，开展政府投资与社会资本合作试点。

“推进三沙市海上医疗救助中心项目规划建设，完成海底光缆建设并投入使用，推广实现有居民岛礁无线WIFI全覆盖，”冯文海说道。

冯文海还表示，今年将开通永兴机场等军民合用机场民航业务。（完）

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