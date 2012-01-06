三星智能手机旺销 预计第四季营业利润创纪录

三星和谷歌在香港发布Galaxy Nexus手机。摄于2011年10月19日。

* 三星估计第四季营业利润为5.2万亿韩元,分析师预估中值为4.7万亿

* 三星第四季智能手机销量料达创纪录的3,500万部,高於第三季的2,800万部

* 分析师称三星第四季一次性收益料高於5,000亿韩元

* 股价下跌0.8%,本周稍早曾触及纪录高位

路透首尔1月6日电---全球最大的记忆体晶片和智能手机生产商三星电子(005930.KS)周五预计,10-12月当季营业利润料较上年同期大增73%至纪录高位,受一次性收益和智能手机破纪录的销售成绩推动.

三星电子在第三季超越苹果(AAPL.O)成为全球最大的智能手机厂商,该公司正凭借优雅的设计和丰富的产品线构筑在手机领域的霸主地位,而宏达电(2498.TW)、诺基亚NOK1V.HE以及黑莓手机厂商Research in MotionRIM.TO等对手的最新型手机都难以吸引消费者.

手机部门目前是三星电子利润的最大来源.

三星电子的主要业务--记忆体芯片,也顶住了压力,新的营收来源包括移动处理芯片和高端有机电激发光显示器(OLED).主要竞争对手越来越多地转而使用三星电子的零部件,用於生产平板电脑和智能手机.

三星电子估计第四季营业利润为5.2万亿韩元(45亿美元),汤森路透I/B/E/S对分析师调查的预估中值为4.7万亿韩元.若能实现自身预估,三星电子第四季营业利润将超越2010年第二季所创5.0万亿韩元的纪录高位,并较前季增长22%.

浏览三星电子利润图表,请点击:(link.reuters.com/veb74s)

分析师称,三星电子第四季的一次性收益料包括:将硬盘业务出售给希捷(Seagate Technology)(STX.O)所获的约5,000亿韩元,以及专利费支出降低等.

"即便剔除一次性收益,与疲弱的行业情况相比,三星电子的业绩仍非常稳健,"信荣证券分析师Lee Seung-woo说.

"三星今年的获利可能持续破纪录,因平板显示器和记忆体芯片获利将改善,会弥补手机增长率可能下滑带来的损失.我预计三星今年利润将再增加5万亿韩元."

三星第四季智能手机出货量料达到创纪录的3,500万部,较前季增加25%.三星于第三季首次超越苹果成为全球最大的智能手机厂商.

法国巴黎银行和Korea Investment & Securities表示,三星2012年智能手机销量料将增至1.7亿部,得益於丰富的产品线--从高端的Galaxy机型,到使用三星自己的bada软件的低端机型.巴黎银行和Korea Investment & Securities的预估最为乐观.

三星电子并估计第四季营收为47万亿韩元,详细获利情况将於本月稍晚发布.

三星股价周五下滑,0045GMT时下跌0.8%,本周稍早触及111万韩元的历史高位.该公司市值约为1,500亿美元,是亚洲最具价值的科技企业.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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