西班牙桑坦德银行新掌门推进重组 增资75亿欧元谋发展

路透马德里1月8日 - 欧元区最大银行西班牙桑坦德银行(Santander)(SAN.MC)的新任首席执行官(CEO)Ana Botin继续对该行进行重组。她周四宣布增资75亿欧元(88亿美元)，并下调派息，以帮助筹措业务扩张所需资金。

近年来桑坦德银行经历一场严重的国内经济危机，但幸亏有巴西和英国等主要海外市场的营收给予支撑，该行在美国等地有数家上市子公司。此前桑坦德银行一直没有理会向股东进一步筹资的呼声。

然而该行在周四表示，本次筹得的资金将用于发展主要市场，包括西班牙、巴西、英国和美国。

这次通过快速配股进行的增资使部分投资者感到意外，也意味着Botin将在这家银行打上自己的印记。她父亲执掌桑坦德银行28年，直到去年9月去世，此后便由她接管。

该行还表示，将公布2014年净利约为58亿欧元，较2013年增长约30%。营收应较2013年增长约6%，坏账亏损料将下降10%左右。

该行将在2月3日公布2014年全年财报。

桑坦德银行被视为对全球具有系统重要性的银行之一，意味着它必须持有额外资本，以免一旦倒闭可能损及市场。

Ana Botin的重整计划也涉及到派息。桑坦德银行表示，来自2015年营收的派息，将从先前的每股0.60欧元减少至0.20欧元，四次派息中有三次将以现金支付，之前该行都采用派发红股的方式。

该行希望未来把30-40%的经常性获利以现金股息的形式派发给投资者，目前的比率是20%。

桑坦德银行表示，按照巴塞尔III规定计算，本次增资所筹现金和减少派息，应可帮助银行的核心资本充足率在今年提高约1.4个百分点至10%左右。该比率在2014年底时为8.3%。

桑坦德银行也是有意收购Novo Banco的银行之一。后者是圣灵银行(BES)8月倒闭后设立。

高盛(GS.N)和瑞银UBSG.VX负责包销12亿股配股，并担任联席簿记行。

桑坦德银行周四晚间表示，配股价为6.18欧元，比当天停牌前收盘价折让约10%。两位消息人士稍早时曾说，本次配股定价可能为每股6.18-6.50欧元。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵)

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