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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:06 BJT

欧洲个股: 西班牙国际银行获批作为独立汽车融资公司在中国展开经营

路透马德里1月13日 - 西班牙国际银行 获得中国监管当局批准,将作为独立汽车融资公司进行运作,成为得到中国汽车融资牌照的首批外资银行之一.

西班牙国际银行周日称,将通过其合资企业--瑞福德汽车金融有限公司展开运作.此合资企业由该行旗下消费者融资部门与中国第七大汽车制造商江淮汽车 创立于2011年12月,各持股50%.

瑞福德汽车金融有限公司的初始资本将为5亿元人民币(8,040万美元).其贷款将不受江淮汽车产品的限制.

中国为全球最大的汽车市场,2012年汽车销量估计达1,900万辆,同年美国销量约为1,400万辆.预计未来几年中国汽车销量将继续呈两位数增长.(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
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