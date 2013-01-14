欧洲个股: 西班牙国际银行获批作为独立汽车融资公司在中国展开经营

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透马德里1月13日 - 西班牙国际银行 获得中国监管当局批准,将作为独立汽车融资公司进行运作,成为得到中国汽车融资牌照的首批外资银行之一.
西班牙国际银行周日称,将通过其合资企业--瑞福德汽车金融有限公司展开运作.此合资企业由该行旗下消费者融资部门与中国第七大汽车制造商江淮汽车 创立于2011年12月,各持股50%.
瑞福德汽车金融有限公司的初始资本将为5亿元人民币(8,040万美元).其贷款将不受江淮汽车产品的限制.
中国为全球最大的汽车市场,2012年汽车销量估计达1,900万辆,同年美国销量约为1,400万辆.预计未来几年中国汽车销量将继续呈两位数增长.(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。