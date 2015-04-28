三峡南亚公司为巴基斯坦水电项目寻求70亿美元融资

路透伊斯兰堡4月27日 - 中国三峡集团旗下一家子公司的董事长Wang Shaofeng周一对路透表示，正在为巴基斯坦的能源项目寻求70亿美元融资，并已开始了首个项目的现场施工。

这家位于香港、名为中国三峡南亚有限公司的新公司，是在中国国家主席习近平本月出访巴基斯坦期间，开始兴建计划已久的72万千瓦卡洛特水电项目。

习近平此前宣布将通过460亿美元的基建与能源计划，加强巴基斯坦经济并解决当地严重缺电的问题，前述水电项目就属于这个计划。

Wang Shaofeng接受路透专访时说，估计耗资17亿美元的卡洛特项目约80%的融资已接近完成。

他说，多数项目融资将来自中国进出口银行和国家开发银行。

世界银行会员组织国际金融公司(IFC)已斥资1.25亿美元，收购了三峡南亚公司15%的股权，与中国新成立的规模400亿美元的丝路基金投资规模相当。

“我们希望很快能吸引到美国和中东的投资，”Wang Shaofeng表示。“主权基金对该项目有兴趣。我们也在寻求通过收购来增加现金流。”

“我们希望最终能够上市。”

该公司的最大项目将是吉拉姆河上的四个大型水电站。这些水电站将由该公司运营20年，然后交给巴基斯坦。吉拉姆河流经巴基斯坦东部旁遮普省。

Wang Shaofeng说，卡洛特项目需要五年左右才能完工，该公司希望在10月之前完成融资。

该公司正在与巴基斯坦能源监管机构就发电项目的最终电价进行谈判。(完)

(编译 白云/汪红英；审校 张荻/王颖)

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