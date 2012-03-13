三一重工否认拟东京证交所上市

日本《读卖新闻》周二报道，中国工程机械商--三一重工正与东京证交所磋商今年秋季在东京上市事宜，因该公司拟扩大日本业务。对此三一重工总裁办宣传文化部负责人在路透查询时表示，据其了解三一目前没有与东京证交所磋商上市事宜。''我也是今天才看到,没有这个事，''该负责人称。路透