三一重工剥离亏损资产 转让子公司股权及应收账款

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月15日 - 中国大型工程机械生产商--三一重工(600031.SS)周四公告三笔关联交易，为优化资产结构，拟向控股股东三一集团下属公司出让所持北京三一重机100%股权，作价40.77亿元人民币；同时向三一集团转让两家子公司部分应收账款，涉及金额逾33亿元。
据公告，北京三一重机股权由三一集团下属深圳三一科技受让。北京三一重机2015年实现营业收入6.77亿元，净亏损4,398万元；截至2016年7月1日，该公司净资产为26.74亿元。
上述应收账款则包括：三一汽车制造分期已逾期的应收账款和向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的应收账款，作价25.34亿元；以及三一汽车起重机械向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的逾期应收账款，作价7.72亿元。
三一重工表示，这些交易有利于公司盘活存量资产、加速资金周转，提高资金使用效率；同时可以去产能、优化资产结构、促进公司业务更好的开展。
该股周三收报6.47元，近一个月下跌6.1%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。