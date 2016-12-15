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中国财经 | 2016年 12月 15日 星期四 08:52 BJT

三一重工剥离亏损资产 转让子公司股权及应收账款

路透上海12月15日 - 中国大型工程机械生产商--三一重工(600031.SS)周四公告三笔关联交易，为优化资产结构，拟向控股股东三一集团下属公司出让所持北京三一重机100%股权，作价40.77亿元人民币；同时向三一集团转让两家子公司部分应收账款，涉及金额逾33亿元。

据公告，北京三一重机股权由三一集团下属深圳三一科技受让。北京三一重机2015年实现营业收入6.77亿元，净亏损4,398万元；截至2016年7月1日，该公司净资产为26.74亿元。

上述应收账款则包括：三一汽车制造分期已逾期的应收账款和向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的应收账款，作价25.34亿元；以及三一汽车起重机械向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的逾期应收账款，作价7.72亿元。

三一重工表示，这些交易有利于公司盘活存量资产、加速资金周转，提高资金使用效率；同时可以去产能、优化资产结构、促进公司业务更好的开展。

该股周三收报6.47元，近一个月下跌6.1%。（完）

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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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