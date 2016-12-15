三一重工剥离亏损资产 转让子公司股权及应收账款

据公告，北京三一重机股权由三一集团下属深圳三一科技受让。北京三一重机2015年实现营业收入6.77亿元，净亏损4,398万元；截至2016年7月1日，该公司净资产为26.74亿元。

上述应收账款则包括：三一汽车制造分期已逾期的应收账款和向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的应收账款，作价25.34亿元；以及三一汽车起重机械向融资租赁公司或按揭贷款银行垫付租金、贷款本息形成的逾期应收账款，作价7.72亿元。