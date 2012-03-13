三一重工考虑东京证交所上市--媒体

路透东京/北京3月13日电---日本读卖新闻周二报导,中国工程机械商--三一重工(600031.SS)正与东京证交所磋商今年秋季在东京上市事宜,因该公司拟扩大日本业务.

对此,三一重工总裁办宣传文化部负责人在路透查询时表示,据其了解,三一目前没有与东京证交所磋商上市事宜.

"我也是今天才看到,没有这个事,...如果我们有这样的计划肯定会公告."该负责人称.

三一重工去年计划在香港上市,原定规模高至260亿港元,但因市况不佳,一再推迟.

三一近几年加速海外市场发展,年初旗下控股子公司三一德国联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司(Putzmeister)100%股权,交易总金额3.6亿欧元;另两家子公司分别与奥地利帕尔菲格集团(Palfinger)(PALF.VI)下属公司成立合资企业,专事起重机产品的生产、销售和服务.

三一重工早盘收跌0.07%,报14.33元人民币,过去三个月累计上涨18.6%.(完)

--发稿 James Topham/宿泱韫; 审校 张喜良

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