三一关联企业起诉奥巴马维权 对胜诉有信心

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京/上海10月18日电---对於关联企业起诉美国总统奥巴马等,中国最大工程机械生产商--三一集团高层周四在北京解释称,该起诉实属无奈,只是希望通过美国司法途径还以公平正义,并对赢得这场诉讼充满信心.
奥巴马9月底以涉嫌威胁美国国家安全为由,中止三一集团关联公司美国Ralls公司位於俄勒冈州Butter Creek风电项目.Ralls公司10月1日向美国哥伦比亚特区法院递交诉状,将奥巴马和美国外国在美投资审查委员会(CFIUS)列为共同被告.
三一集团副总经理、Ralls公司首席执行官吴佳梁在新闻会表示,"我们在一个完全陌生的国度,诉美国总统、诉CFIUS完全是无路可走,被逼无奈.但对赢得这场诉讼我们还是充满了信心,因为我们是无辜的."
风电业务是三一集团未上市资产之一,而Ralls是三一集团在美开展风电投资和建设的关联企业.Butter Creek项目是Ralls公司自希腊电网公司处购得.但CFIUS在8月发布命令,停止建设该项目,并禁止转让该项目.这将造成Ralls公司2,000多万美元的直接经济损失.
对於CFIUS裁定及奥巴马签发的总统令,三一集团及其关联方认为违反宪法及美国行政程序法等相关法规.
三一集团提出自己的观点:美方的各项命令,突出三一集团的中国属性,及三一子公司Ralls控制人为三一高管,是中国公司,而对Ralls拥有Butter Creek项目做出选择性执法,侵犯了Ralls享有的平等保护的宪法权利.
Ralls的代表律师夏廷康表示,维权之路将会十分艰辛.但他相信在一个法治社会中,没有人可以凌驾于美国宪法之上.
无独有偶,美国众议院情报委员会此前曾以中国可能利用华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)(0763.HK)生产电讯设备中的软件从事网络间谍活动为由,阻拦这两家全球主要电讯设备商进入美国市场.不过有消息人士最近透露,近期调查中并无确凿证据表明华为为中国政府从事间谍活动.
**欲讨回合理补偿**
吴佳梁感叹道,"我不太懂CFIUS的逻辑,是不是美国政府以国家安全为由,有不受任何司法管制的特权,就可以先砍头再说理由,或者是砍了头也不说明任何理由."
他指出,三一的要求只是对CFIUS造成的损失予以合理补偿."在总统令签发的最後一分钟,我们都在仍在努力,但CFIUS告诉我们的只有一句话'走人',其他什麽都没有."
中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育亦指出,美国对外执法管理当中的随意性在这起案件当中暴露无遗.
"其他潜在的中国投资者,已经在美国投资的中国投资者,他们看到这样的情况会怎麽想,(对於)美国计划想要大力吸引的巴西、印度、俄罗斯其他新兴市场经济体的投资者,看到了三一风电他们遭到了这种完全随意的损失,他们会怎麽想,我想这是可想而知的."他说.
梅新育建议,如果三一集团觉得有必要政府出面协调的话,他个人认为中国政府应就此与美国方面展开外交交涉.
三一集团是中国最大工程机械生产商,旗下拥有两家上市公司三一重工(600031.SS)和三一国际(0631.HK).因市场低迷,三一重工赴港上市的计划被推迟.(完)
--发稿 徐婉/林琦; 审校 林高丽
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