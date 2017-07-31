三元股份携手复星集团 逾49亿元收购法国健康食品公司

路透上海7月31日 - 中国乳制品企业--三元股份(600429.SS)上周五晚间公告称，拟与复星集团下属公司共同收购Brassica Holdings100%股权，后者全资持有法国百年健康食品品牌St Hubert，预计交易总金额达6.25亿欧元，约合49.36亿元人民币。

根据公告，三元股份、复星高科、复星健控拟共同收购Brassica TopCo 100%股权、PPN Management 100%股权，从而间接收购Brassica Holdings的99.93%股权，并偿还部分贷款；同时，前述三方还将在一定条件下收购FCPE St Hubert直接持有的Brassica Holdings 0.07%股权。

本次交易基本结构为三元股份在香港设立特殊目的公司（SPV），与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的SPV公司发行的股份，认购比例分别为49%、45%、6%。SPV（卢森堡）将联合St Hubert管理层共同出资至复星集团已设立的法国子公司HCo France。

上述出资完成后，SPV（卢森堡）、St Hubert管理层共计持有合营公司100%股权，其中St Hubert管理层持有合营公司股权比例约0.9%。合营公司拟以约6.25亿欧元（不包括交易成本）的价格实施本次交易。三元股份将与复星高科、复星健控就合营公司控制权、经营权问题进行进一步协商。

法国St Hubert公司成立于1904年，具有113年的历史，位于法国东北部。公司主要产品为健康黄油涂抹酱系列及植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等，在行业内具有重要地位。

财务数据显示，截至2017年一季末，按照中国准则，Brassica Holdings 12个月收入为约1.3亿欧元，净利润约1,520万欧元。

对于此次出海收购的目的，三元股份表示，St Hubert公司产品定位高端、有机、健康，产品线方面与三元股份具有互补协同效应，在保持其原有销售网络的基础上，三元股份可将其产品返销国内，扩宽进口产品种类。

三元股份并称，通过此次合作可有效提升其产品力和增强国际竞争力，实现健康产业升级；并购符合三元股份高品质乳品及健康食品的产业定位，使三元股份成为一家受益于全球资源的领先中国乳企。

三元股份今日复牌，周一盘初上涨4.91%，报6.63元。（完）

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