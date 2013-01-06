思爱普称中国市场将与美国同等重要

路透法兰克福1月5日 - 德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）报导称，企业软件开发商思爱普（SAP）预测中国市场潜在的新客户达100万，这相当于该公司当前全球客户总数的五倍。

思爱普联席执行长Jim Hagemann Snabe对该报称，“对我们而言，中国市场将与美国市场一样重要。”

Snabe称，思爱普希望能与中国政府部门达成云计算服务协议，从而借此打开中国市场。

“如有可能，我们希望能在今年找到与中国政府部门的合作方案，”他对该报说道。

按照思爱普的增长战略，该公司计划到2015年时向中国市场投资约20亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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