思爱普称中国市场将与美国同等重要

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透法兰克福1月5日 - 德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）报导称，企业软件开发商思爱普（SAP）预测中国市场潜在的新客户达100万，这相当于该公司当前全球客户总数的五倍。
思爱普联席执行长Jim Hagemann Snabe对该报称，“对我们而言，中国市场将与美国市场一样重要。”
Snabe称，思爱普希望能与中国政府部门达成云计算服务协议，从而借此打开中国市场。
“如有可能，我们希望能在今年找到与中国政府部门的合作方案，”他对该报说道。
按照思爱普的增长战略，该公司计划到2015年时向中国市场投资约20亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
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