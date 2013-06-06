思爱普收购瑞士企业hybris以加强云服务

路透6月5日 - 欧洲软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)已购入瑞士软件开发商hybris以扩大其客户管理平台，在数十亿美元的云服务市场中挑战Salesforce.com (CRM.N)和甲骨文ORCL.O。

双方于周三宣布了协议，但没有透露财务细节。熟知内情的两位消息人士告知路透，思爱普为购入这家公司支付了10-15亿美元。

思爱普拒绝就收购金额置评。

思爱普像甲骨文一样，一直以来努力向云服务提供商的方向转型，并降低其对传统商业软件的依赖。

该公司去年收购了网络和线上商务软件开发商Ariba。根据交易价格，对该公司的估值为43亿美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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