专访：思爱普财务长称下半年订单情况看来非常好

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福/斯图加特7月21日 - 欧洲最大软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)财务长表示，该公司今年下半年订单情况“非常好”，将抵消打包软件产品销售下滑的颓势，将不会对全年营业利润目标构成威胁。
思爱普周二公布，高利润率的打包软件业务第二季营收逊于预期。
剔除汇率影响，今年前六个月软件授权营收减少4%。
但思爱普执行长Luka Mucic对路透表示，按固定汇率计算，基于非国际财务报告准则(IFRS)，该公司全年56亿至59亿欧元的营业利润目标不会受到威胁。
“作为财测的一部分，我们已假定软件授权营收温和下跌，所以上半年的业绩正如我们的预想，”他称，“下半年的云业务和软件订单看上去非常好。”
当被问及基于固定汇率，软件授权营收下降4%是否是下半年可接受的水平时，他称，“我们已经看到第一季的情况，我们可以作得更好，但我认为这是谨慎的计划。”
“如果我们仍停留在这一水平，肯定会实现财测。”他称。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。