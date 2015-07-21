专访：思爱普财务长称下半年订单情况看来非常好

路透法兰克福/斯图加特7月21日 - 欧洲最大软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)财务长表示，该公司今年下半年订单情况“非常好”，将抵消打包软件产品销售下滑的颓势，将不会对全年营业利润目标构成威胁。

思爱普周二公布，高利润率的打包软件业务第二季营收逊于预期。

剔除汇率影响，今年前六个月软件授权营收减少4%。

但思爱普执行长Luka Mucic对路透表示，按固定汇率计算，基于非国际财务报告准则(IFRS)，该公司全年56亿至59亿欧元的营业利润目标不会受到威胁。

“作为财测的一部分，我们已假定软件授权营收温和下跌，所以上半年的业绩正如我们的预想，”他称，“下半年的云业务和软件订单看上去非常好。”

当被问及基于固定汇率，软件授权营收下降4%是否是下半年可接受的水平时，他称，“我们已经看到第一季的情况，我们可以作得更好，但我认为这是谨慎的计划。”

“如果我们仍停留在这一水平，肯定会实现财测。”他称。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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