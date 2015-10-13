思爱普第三季营业利润超过预期 得益于成熟市场良好表现

路透法兰克福10月13日 - 欧洲最大的软件商思爱普(SAP)(SAPG.DE)周二公布，受成熟市场成长的推动，第三季不包括特殊项目的营业利润增长19%。

据汤森路透数据，思爱普称第三季扣除特殊项目的营业利润增至16.2亿欧元(18.4亿美元)，优于14名分析师中最乐观的预期，各分析师的预期介于14.5-15.9亿欧元之间。

思爱普表示，相同汇率基础上，非国际财务报告准则(IFRS)全年营业利润展望维持56-59亿欧元不变，意味着较去年56亿欧元的增幅介于持平至5%之间。

“我们云业务和软件业务两位数的强劲增长主要受成熟市场的卓越表现提振，”思爱普财务长Luka Mucic在声明中称。

思爱普表示，云业务订阅和支持业务营收第三季增逾一倍，至6亿欧元。

第三季总营收为49.8亿欧元，略好于平均预期49.3亿欧元。

思爱普计划在10月20日公布财报，提前公布主要业绩。(完)