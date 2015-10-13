思爱普第三季营业利润超过预期 得益于成熟市场良好表现

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福10月13日 - 欧洲最大的软件商思爱普(SAP)(SAPG.DE)周二公布，受成熟市场成长的推动，第三季不包括特殊项目的营业利润增长19%。
据汤森路透数据，思爱普称第三季扣除特殊项目的营业利润增至16.2亿欧元(18.4亿美元)，优于14名分析师中最乐观的预期，各分析师的预期介于14.5-15.9亿欧元之间。
思爱普表示，相同汇率基础上，非国际财务报告准则(IFRS)全年营业利润展望维持56-59亿欧元不变，意味着较去年56亿欧元的增幅介于持平至5%之间。
“我们云业务和软件业务两位数的强劲增长主要受成熟市场的卓越表现提振，”思爱普财务长Luka Mucic在声明中称。
思爱普表示，云业务订阅和支持业务营收第三季增逾一倍，至6亿欧元。
第三季总营收为49.8亿欧元，略好于平均预期49.3亿欧元。
思爱普计划在10月20日公布财报，提前公布主要业绩。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。