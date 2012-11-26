思爱普考虑在中国上市

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透法兰克福11月23日电---德国软件集团思爱普（SAP）(SAPG.DE)正考虑在中国上市，以获取中国这一其快速增长市场的金融资源。
思爱普发言人称：“我们正考虑在第三地上市的可能性。”该公司已在德国和纽约上市。
该公司计划到2015年时在中国市场投资20亿美元。思爱普的主要竞争对手为甲骨文ORCL.O、IBM(IBM.N)和微软(MSFT.O)。
思爱普在中国市场的中期销售目标是10亿欧元。今年第三季度，该公司在华销售额增长40%，令中国市场成为其第六大市场。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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