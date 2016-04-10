思爱普季度业绩逊于预期 因美国市场放缓

路透法兰克福4月9日 - 欧洲最大的软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)周五晚间发布预警称，第一季业绩将逊于预期，受对企业客户的软件授权销售放缓影响，尤其是巴西和美国的企业客户。

软件授权业务营收下降13%，而较新的、但利润更低的云软件业务营收则增长了33%。

“就签合同的情况而言，美国的波动起伏更大些，”思爱普执行长Bill McDermott在电话会议上对记者表示，他指出，经典的预置型软件业务在美国的营收增长速度慢于预期。

思爱普第一季不计特殊项目的营业利润增长5%至11亿欧元(12.5亿美元)。

而据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预估值为11.5亿欧元。

思爱普还公布营收为47.3亿欧元，低于I/B/E/S预估均值48.3亿欧元。

McDermott表示，他“完全明确地相信”思爱普能实现它在1月制定的全年获利目标。

他说，公司有一些本该在上个季度完成的软件授权交易拖到了第二季完成。

思爱普在声明中称，拉美尤其是巴西政局和宏观经济的持续不稳定，损及了公司第一季业绩。去年第四季表现非常强劲的北美业务今年开局有所放缓。

该公司称，亚洲、欧洲、中东和非洲地区的软件营收稳健，2016年所有地区的销售管道仍然强劲。

思爱普重申，在汇率保持稳定的情况下，预计2016年不计特殊项目的营业利润介于64亿至67亿欧元。

思爱普计划在4月20日公布完整的季度业绩，它之所以提前有选择的公布了部分财务数据，是因为它们明显低于预期。

思爱普股价周五在法兰克福收低1%，报67.51欧元。(完)