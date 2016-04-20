思爱普第一季税后获利成长9% 维持2016年全年财测不变

路透法兰克福4月20日 - 欧洲最大软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)周三公布第一季税后获利成长9%至7.63亿欧元(8.67亿美元)，并维持全年财测不变，指称因旗下产品的接单情况强劲。

思爱普本月稍早表示，第一季业绩将低于预期，因企业客户的软件授权销售放缓，特别是巴西及美国市场。

思爱普周三重申，在恒定汇率下，扣除特殊项目后，预估2016年营业利润在64-67亿欧元。这相当于0-6%的成长幅度。

思爱普指出，若汇率维持在2016年3月水准，预估第二季的汇兑收益将为营收及营业利润增幅贡献高达2个百分点。

思爱普预估汇兑收益对全年业绩贡献度为1-3个百分点。(完)