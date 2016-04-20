思爱普第一季税后获利成长9% 维持2016年全年财测不变

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福4月20日 - 欧洲最大软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)周三公布第一季税后获利成长9%至7.63亿欧元(8.67亿美元)，并维持全年财测不变，指称因旗下产品的接单情况强劲。
思爱普本月稍早表示，第一季业绩将低于预期，因企业客户的软件授权销售放缓，特别是巴西及美国市场。
思爱普周三重申，在恒定汇率下，扣除特殊项目后，预估2016年营业利润在64-67亿欧元。这相当于0-6%的成长幅度。
思爱普指出，若汇率维持在2016年3月水准，预估第二季的汇兑收益将为营收及营业利润增幅贡献高达2个百分点。
思爱普预估汇兑收益对全年业绩贡献度为1-3个百分点。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。