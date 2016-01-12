思爱普第四季营业利润增长7% 得益于软件许可证续期

路透法兰克福1月12日 - 欧洲最大的软件商思爱普(SAP)(SAPG.DE)周二公布，第四季营业利润增长7%，得益于年底软件许可证续期和客户转向基于云端服务的新软件。

思爱普第四季扣除特殊项目的营业利润从上年同期的21.3亿欧元增至22.8亿欧元(约合24.7亿美元)、

思爱普称，这得益于利润率较高的授权软件现有客户续签，利润率较低、基于互联网的软件加速增长，以及欧元兑其他货币贬值带来的汇率效应。

思爱普2015年全年营业利润增加13%至63.5亿欧元。

思爱普在一年前为2015年设定的营业利润目标为，以恒定汇率计算的营业利润达到56亿至59亿欧元，与2014年5%的增幅相当。

该公司曾预计，考虑到欧元贬值的影响，营业利润可能在60亿至64亿欧元之间。

以此为基础，接受路透调查的15位分析师预计不包括特殊项目的营业利润为63亿欧元，预期值的范围从62.5亿欧元至65.2亿欧元不等。

思爱普预计，2016年根据非国际财务报告准则(IFRS)以恒定汇率的营业利润在64亿至67亿欧元之间。

接受路透调查的分析师平均预计的营业利润为67亿欧元，预期值范围从63亿欧元到71亿欧元不等。(完)