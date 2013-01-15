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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 21:08 BJT

更正-欧股业绩: 思爱普第四季营业利润较前季跳增10%,利润率略降

(更正:内文第三段...1月"22日"公布完整财报...因英文原文有误,应更正为"23日")

路透法兰克福1月15日 - 德国软体业巨擘思爱普 周二公布第四季营业利润成长10%至19.6亿欧元(26.2亿美元),但逊于上年同期水准.

这家商业软件制造商表示,营业利润率下滑0.8个百分点至38.8%;该公司今日意外提前公布季度财报.

思爱普将于1月23日公布完整财报.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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