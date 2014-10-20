欧股业绩：SAP下调全年获利展望，因客户转向云计算使销售确认推迟

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口销售强劲
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
路透法兰克福10月20日 - 德国商用软件开发商思爱普(SAP)周一下调全年营业利润展望，因越来越多的客户转向购买云软件服务，而不再购买打包软件，这使得销售确认的时间推迟。
SAP预测，2014年扣除部分特殊项目的营业利润介于56-58亿欧元(71.4-74亿美元),先前预估为58-60亿欧元。
公司高管称，客户从授权软件转向基于互联网的软件销售，即云软件，将影响2014年获利，但未来数季新业务销售将开始提振营收和获利。
SAP为企业提供一系列商业应用软件，但近来受到竞争对手价格更为低廉的“云服务”的压力。
“放缓云领域的发展绝对没有任何意义，”SAP财务长Luka Mucic在电话会议上对记者表示。“我们正在尽最快速度，长期将会看到良好的回报。”他说。
SAP的客户包括可口可乐 、麦当劳 和沃达丰 等，正在转向云计算，因为这没有前期的软件版权费用，也不涉及专用硬件或安装，使客户在应对市场需求变化时具有更多灵活性。
SAP宣布，第三季非国际会计准则(IFRS)的营业利润增长5%，至13.55亿欧元，分析师平均预测为13.7亿欧元。
第三季软件及软件相关的服务营收增长7%，至35.99亿欧元，分析师平均预估为36亿欧元。
第三季总营收增长5%，至42.5亿欧元，分析师预测为42亿欧元。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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