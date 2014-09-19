思爱普同意以73亿美元收购美国同业Concur 大力进军云计算

路透法兰克福9月18日 - 德国商业软件厂商思爱普(SAPG.DE)周四表示，已同意以全股票方式收购美国费用管理软件生产商Concur TechnologiesCNQR.O，交易金额为73亿美元。思爱普希望通过这宗交易进一步进军基于互联网的软件领域，也就是所说的云计算。

思爱普在声明稿中表示，其将以每股129美元收购Concur股票，较9月17日收盘价溢价20%。

但该出价低于Concur在1月创下的纪录高位130.36美元。

以在外流通股票5,700万股计算，对Concur出价总计为73亿美元。思爱普表示，将债务计算在内，目前出价代表对Concur估值约83亿美元。

这将是思爱普公司史上最大一宗收购案，思爱普的云用户也因此将从目前的3,800万增加至5,000万户。

研究公司IHS估算，今年全球企业在云服务方面的支出料将跳增20%至1,740亿美元。他们预期，到2017年支出将会超过2,350亿美元，为2011年水准的三倍。

思爱普表示，该交易已获Concur董事会一致通过，等待股东和监管机构批准，预计在2014年第四季或2015年第一季完成交易。

思爱普并称，收购资金将透过最高70亿欧元的信贷工具协议来融资。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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